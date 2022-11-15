Пока нет информации о возможном освобождении Каховки, Новой Каховки и Алешек.

На левом берегу Днепра в Херсонской области продолжаются бои, но говорить об освобождении городов рано.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время онлайн-брифинга, когда его спросили о том, какова ситуация в Каховке, Новой Каховке и Олешках.

"Пока можем говорить только о правобережной части Херсонщины, о городе Херсон. О Алешки, Каховку, Новую Каховку пока рано говорить. Там еще нет официальной информации", - сказал Хлань.

Видео дня

По словам депутата, он уже сообщал о том, что появился украинский флаг возле кинотеатра "Юность" как раз в Новой Каховке.

"Некоторые по-разному восприняли эту информацию. Так же и в Каховке появились новые флаги. Но пока информации по освобождению и контролю этих населенных пунктов нашими Вооруженными силами еще нет. Хотя известно, что бои на левом берегу продолжаются. И я думаю, что мы все же дождемся официальной информации наших Вооруженных сил", - заявил Хлань.

Ситуация на Херсонщине

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон. Вечером того же дня о деоккупации города заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось 13 ноября, с начала недели на правом берегу Днепра деокуповано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области.

По данным Генштаба, в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество личного состава русских оккупационных войск.

Вас также могут заинтересовать новости: