Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций, но все действия врага - неудачные.

Силы обороны сорвали наступление российских оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена", - говорится в сообщении.

в Сухопутных войсках отметили, что ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций, но все действия врага - неудачные.

"Техника уничтожена. Личный состав - добит", - заявили военные.

Ситуация на Запорожском направлении

Как сообщал УНИАН, утром, 18 февраля, пресс-служба Оперативного командования "Запад" заявила, что враг пошел в наступление на Запорожском направлении, однако украинские военнослужащие разгромили врага и заставили его отойти на предыдущие позиции. Для этого противник задействовали 30 единиц техники и достаточно большой личный состав. После наступления россияне отошли на предыдущие позиции.

По данным Генштаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки на Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он отметил, что окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен. Сейчас воины заняли оборону на определенных рубежах.

Аналитики DeepState 18 февраля сообщили, что россияне начали массированную атаку от Работиного до ивового. По их данным юго-западнее ивового им удалось пробить оборону, сейчас СОУ пытаются ликвидировать эту проблему, 18 февраля интенсивность несколько спала. Часть пидаров смогла прорваться в Работино, но большинство было ликвидировано. По мнению аналитиков, после завершения боев за саму Авдеевку врагу нужно принимать решение куда перебрасывать основные силы дальше. Противник может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, часовом овраге или Работином.

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