Авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов, а артиллерия и ракетные войска поразили еще несколько районов скопления вражеских войск.

Силы обороны Украины отчитались о точных истреблениях позиций российских захватчиков за текущие сутки. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационным станциям противника.

Видео дня

При этом, со своей стороны, российские оккупанты в целом нанесли 8 ракетных и 49 авиационных ударов, совершили 84 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Нехватка оружия у Сил обороны

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины крайне нуждаются ракет и снарядов для уничтожения логистических цепей оккупантов, пунктов управления и других объектов, используемых оккупантами для ведения захватнической войны против Украины.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выражает уверенность, что Украина и страны Европы со временем совместно опередят Россию в увеличении производства оружия.

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