Зимой оккупанты бросили на это направление элитные подразделения - атаки приходилось сдерживать и днем, и ночью.

Вооруженные силы Украины раскрыли историю успеха обороны Угледара, который оккупанты пытались покорить элитными подразделениями зимой.

Подробности рассказал командир САУ CAESAR Сергей из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", цитирует СтратКом ВСУ в Telegram.

Отмечается, что ему вместе с собратьями пришлось продемонстрировать нешуточный профессионализм в этот период времени, ведь враг передислоцировал на это направление фронта немало "элитных" подразделений. Ориентировочно в это время ВСУ уничтожили более 130 единиц вражеской техники.

Видео дня

"Поступил приказ - направление Угледара. Через несколько десятков минут мы прибыли на место и уже открыли огонь. Интенсивность стрельбы была высокой. Работали и днем, и ночью. Где-то в среднем 120-150 снарядов за сутки. И так десять дней", - рассказал он.

Также ведомство опубликовало ряд фотографий военных:

Бои за Угледар - войска РФ потерпели поражение

Напомним, что 16 марта британская разведка констатировала, что россияне окончательно проиграли битвы за Угледар, понеся тяжелые потери зимой на этом направлении.

Соответствующему отчету предшествовал ряд жестоких штурмов, которые пытались реализовать войска РФ в январе на феврале 2023 года. Город Угледар расположен на стыке Запорожского и Донецкого фронтов. Тогда СМИ писали о фактическом уничтожении элитной бригады врага - 155-й бригады морской пехоты.

Также издание The New York Times писало, что Россия под Угледаром проиграла крупнейшее танковое сражение за весь период кровопролитной войны.

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