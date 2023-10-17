Украинские защитники уничтожили вражеские танки, пушки и лодки.

На юге Украины подразделения ВСУ ликвидировали более полусотни российских оккупантов, также стало известно об определенных изменениях в действиях захватчиков.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, оперативная обстановка в зоне ответственности этих подразделений ВСУ остается напряженной. Однако признаков формирования наступательных группировок со стороны РФ пока не обнаружено, продолжается контрбатарейная борьба, маневры доступными силами и средствами.

За минувшие сутки во время выполнения огневых задач украинские защитники ликвидировали 51 оккупанта, уничтожили три танка, шесть пушек, автомобиль и две лодки врага. Также уничтожен наблюдательный пункт РФ.

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В то же время корабельная группировка вражеского флота в акватории Черного моря осталась почти неизменной - в акватории дежурят 9 вражеских кораблей, в том числе подводный ракетоноситель, который может иметь на борту четыре ракеты типа "Калибр". Еще одна боевая единица россиян дежурит в Азовском море.

По данным пресс-службы, противник в течение суток нанес два авиационных удара с использованием 14 управляемых авиабомб по Бериславскому району. Под ударом оказались населенные пункты Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое и сам Берислав. В результате ударов повреждены четыре здания и больница.

"Оккупанты продолжают применять осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам Правобережья. За минувшие сутки зафиксировано семь таких сбросов", - рассказали в Силах обороны.

В то же время наблюдается существенное уменьшение количества и насыщенности артиллерийских обстрелов. За минувшие сутки вражеская артиллерия работала 12 раз, зафиксировано применение около 130 снарядов. Из-за этого в Антоновке повреждены два частных дома и газопровод.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября, оккупанты 11 раз применили против мирного населения осколочные боеприпасы - сбросили их с дронов по населенным пунктам Правобережья - в людных местах, по автомобилям, дворам.

В эти же сутки российские военные совершили около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 530 снарядов, в том числе 11 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. В результате повреждены 7 частных домов, детский сад, газопровод.

Напомним, в ночь на 17 октября, враг нанес ракетно-дроновые удары по южным регионам Украины. Обломки одного из сбитых БпЛА упали на яхт-клуб Одессы - разрушено здание школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Позже с самолетов тактической авиации захватчики направили ракету Х-59, которую Силы противовоздушной обороны "перехватили" в небе над Николаевщиной.

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