Украина захватила всю Суджу а также два населенных пункта.

В Курской области ВСУ продвинулись на 3 км восточнее Суджи, в которую вошли в понедельник.

В ряде населенных пунктов к востоку от города продолжались бои. Это поселок Мирный, село Бондаревка и деревня Михайловка. Теперь ВСУ установили контроль и над ними, пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Поскольку российские источники еще 12 августа заявляли о присутствии ВСУ в Мирном, а 14 августа российские войска атаковали украинцев в Бондаревке дальними беспилотниками "Ланцет", теперь я уверен, что Украина захватила всю Суджу а также два населенных пункта, указанных выше. ВСУ также захватили Михайловку. Деревня находится в 3 км к востоку от Суджи", - сообщил Репке.

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По его данным, на северо-западном фланге украинского наступления ВСУ вошли в деревню Внезапное. Продолжается наступление на райцентр Коренево и тяжелые бои с российскими военными.

Также Репке указал, что сегодня минобороны РФ заявило, что отбросило ВСУ на юго-востоке и отбило взятое накануне украинцами село Крупец.

Ситуация в Курской области

Военные ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области с двух сторон. В настоящее время украинские силы подошли к этому населенному пункту с железнодорожной станцией.

13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов. 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

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