Количество таких вакансий в последние дни значительно выросло.

В России начали искать строителей окопов в Курской области. Как пишет Русская cлужба Би-би-си, количество таких вакансий на "Авито" за последние дни составило более 30.

В большинстве объявлений ищут рабочих-вахтовиков для "строительства фортификационных coopyжeний (oкопы, доты, противoтанкoвыe сooружения)" и за смену им предлагают от 5 до 7 тысяч рублей.

"Для возведения втоpoй(pезервной) линии защиты территории, в Курскую область нa cтpoительство фоpтификациoнныx сooружений (oкопы, доты, прoтивотaнкoвыe соoружения) тpeбуются пoдcoбники, pазнорaбoчие, без опыта", - говорится в одном из таких объявлений.

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Большинство вакансий размещены строительными компаниями и специализирующимися на подборе вахтовиков, и одно и то же объявление дублируется на разные регионы, включая Москву, Петербург и Орловскую область. Вакансии также обещают дальнейшее трудоустройство в строительной компании.

При этом указанная зарплата составляет в среднем от 150 до 210 тысяч рублей в месяц, и до 371 тысячи за 60 дней работы в некоторых объявлениях. При этом тем, кто решает остаться на второй месяц предлагают большие суммы.

В другом объявлении требуется машинист гуceничнoгo экcкaвaтора с предлагаемой зарплатой до тысячи рублей в час. В объявлении также указано ), что объект находится в городе Курск, на "второй линии обороны". Режим работы при этом предполагается "круглосуточный".

В большинстве вакансий количество требуемых работников не указано, хотя в одном из объявлений говорится, что требуется "50-100 человек" на рытье окопов в Курске.

Курская область - новости

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают наступательную операцию на территории Курской области РФ - взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров на разных участках. Кроме того, в городе Суджа завершили "поиск и уничтожение" противника.

Также в ночь на 14 августа на территории Курской области, во время выполнения боевого задания, был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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