Россияне на фронте роют землянки, словно хоббиты, рассчитывая спастись от ВСУ.

Сухопутные войска Украины показали удачный "страйк" по "хоббитской" норе оккупантов на фронте и доказали, что враг зря рассчитывает спрятаться от наказания в своих землянках и окопах.

Снаряд на "голову" россиянам сбросили бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Ребята отметили, что их оператор любит "играть в боулинг".

В кадре "подарок" от ВСУ попадает прямо в "лунку" к оккупантам.

Видео дня

Россияне волнуются и роют в Украине масштабные окопы

Отметим, что чем больше тактических побед показывают Вооруженные Силы Украины, тем больше волнуются оккупанты на фронте. Это проявляется не только в виде панических настроений, о которых неоднократно сообщал Генштаб, но и созданием новых оборонительных сооружений и окопов на временно оккупированных территориях Украины.

В апреле американский обозреватель Брэди Африк сообщил, что на севере Крыма россияне активно опустошают склады с техникой и роют там траншеи.

Также в прошлом месяце украинцев шокировал мега-окоп россиян на временно оккупированных территориях Запорожской области. Он простирается минимум на 70 км.

Вас также могут заинтересовать новости: