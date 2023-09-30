Армия Украины провела очередную операцию против оккупационных войск РФ.

Вооруженные силы Украины уничтожили автономного "разведчика" РФ, который шпионил за украинской армией.

Речь идет о комплексе мобильного видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П", который способен круглосуточно фиксировать перемещение живой силы и техники в радиусе 120 км. Его удалось отследить дроном и уничтожить, указал СтратКом ВСУ.

"Был обнаружен и уничтожен комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П", - говорится в сообщении.

В публикации с соответствующим роликом отмечается, что "зачисткой" техники РФ занимались воины 101-й отдельной бригады территориальной обороны.

ВСУ "поджарили" новую партию оккупантов на фронте

За минувшие сутки ВСУ порадовали новой партией "поджаренных" оккупантов на фронте. Утром Генштаб сообщил об уничтожении еще 470 солдат РФ в Украине. Общие потери "живой силы" российской армии по состоянию на последний день октября составили 278 тысяч 130 человек.

Также в ночь на 30 сентября Воздушные силы ВСУ уничтожили 30 ударных дронов, которые РФ запустила для атаки Украины.

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