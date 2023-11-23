Всего оккупанты имеют на вооружении не более 14 единиц такой легкобронированной техники.

Силы обороны Украины впервые уничтожили российский гусеничный легкобронированный вездеход "Пластун-СН". Эта машина совсем недавно попала на вооружение вражеского войска - в конце октября российское Минобороны сообщило о передаче первую партию машин в количестве 14 единиц из общей заказанной партии в 50 вездеходов.

Как сообщает военный портал Defense Express, "Пластун-СН "(СН - "специальное назначение") базируется на одноименном гражданском вездеходе" Пластун", который оккупанты адаптируют для военных нужд. Есть два варианта таких вездеходов в "военной версии", один с 82-мм минометом и разведывательная машина с оптико-электронной станцией. Также машина может использоваться для эвакуации раненых и тому подобное.

Вездеход якобы должен выдерживать попадание 7,62-мм пуль; из особенностей - вездеход в прямом смысле не имеет жесткой крыши, роль которой при необходимости играет обычный тент.

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Производитель машин-предприятие "Русские машины "Пластун", темпы производства - 50 машин в год или же 4-5 машин в месяц, в планах - увеличить производство до 200-250 машин в год.

Тактико-технические характеристики вездехода"Пластун-СН":

масса - 3,8 тонны;

ширина гусеницы - 500 мм;

клиренс - 500 мм;

крейсерская скорость - 30 км/ч;

максимальная скорость - 50 км/ч;

десант - до 8 человек во время движения на суше и до 6 человек во время преодоления водных препятствий.

Другие новинки в армии страны - оккупанта

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Также мы рассказывали, что российские СМИ хвастаются новой крылатой ракетой, которой оснастят истребитель Су-57.утверждается, что ракета имеет небольшие размеры, но ее дальность такая же как и у ракет стратегической авиации, таких которые несут Ту-95МС и Ту-160.

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