Как сообщалось, Украина получила ATACMS, оснащенные кассетными бомбами.

Украинские военнослужащие стали первыми в истории, кто применил американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по аэродромам врага.

"ВСУ стали лишь вторым в истории оператором ATACMS, использовавшим эти ракеты в реальных боевых действиях, первой была армия США, использовавшая эти ракеты во время операций "Буря в пустыне" 1991 года и "Свобода Ирака" в 2003 году. Но тогда американские военные использовали их для поражения четко сегментированных целей - позиции противовоздушной обороны противника и их командные пункты. В то же время наши военные стали буквально первыми в истории, кто применил именно для ударов по аэродромам врага", - пишет Defense Express.

Также эксперты проанализировали первый спутниковый снимок аэродрома с российской авиацией во временно оккупированном Бердянске после удара ВСУ:

"Четкость изображения желает оставлять лучшего, но там все же можно распознать элементы, похожие на следы поражения вертолетов или другой техники на стоянках. И если это так, то можно заодно увидеть преимущества использования ракет именно с кассетной боевой частью для поражения крупных целей противника. Так как получается, что одна ракета может поразить одновременно несколько единиц техники врага, размещенных на значительной площади".

ВСУ применили ракеты ATACMS - видео

США тайно передали Украине ATACMS - актуальное

Как писал УНИАН со ссылкой на The New York Times, США передали Украине ограниченное количество ракет ATACMS - всего около 20 штук. При этом одним из условий заключается в том, что данное оружие не может быть использовано для атак по территории России.

Сообщалось, что отправленные в Украину ракеты ATACMS являются кассетными боеприпасами. Каждая из ракет выбрасывает 950 небольших бомб, способных нанести ущерб на большой территории.

Напомним, ВСУ ударили ракетами ATACMS в ночь на 17 октября по двум аэродромам с российской авиацией и боеприпасами в оккупированных Бердянске и Луганске.

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