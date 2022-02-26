ВСУ не позволили врагу захватить Николаев / president.gov.ua
Вооруженные силы Украины отстояли Николаев. Врагу не удалось пробить оборону. Украинские защитники отбили все атаки.
Об этом сообщает Верховная рада.
"В Николаеве желанная тишина. Спасибо нашим защитникам", - говорится в сообщении.
Работали системы противовоздушной обороны. Удары противника с воздуха не удались.
Как сообщал УНИАН, вечером 25 февраля в Николаеве российский десант предпринял попытку высадиться. Шел бой.
Момент попал на видео.
В Николаеве с вертолетов пытались высадиться российские десантники, украинские защитники дали отпор.