В городе сейчас царит тишина.

Вооруженные силы Украины отстояли Николаев. Врагу не удалось пробить оборону. Украинские защитники отбили все атаки.

Об этом сообщает Верховная рада.

"В Николаеве желанная тишина. Спасибо нашим защитникам", - говорится в сообщении.

Работали системы противовоздушной обороны. Удары противника с воздуха не удались.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 февраля в Николаеве российский десант предпринял попытку высадиться. Шел бой.

Момент попал на видео.

В Николаеве с вертолетов пытались высадиться российские десантники, украинские защитники дали отпор.