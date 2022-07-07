Оккупанты в течение дня задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии соприкосновения.

На Слобожанском направлении украинские бойцы успешно отбили штурм врага вблизи Сосновки.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ относительно оперативной ситуации с российским вторжением по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии соприкосновения.

"Наши воины свели на нет все потуги врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отбит, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции", - отмечают в Генштабе.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и имеющимися средствами поражения обстреливать позиции подразделений украинских войск.

Ситуация на Слобожанском направлении:

По состоянию на начало мая враг пытался закрепиться на Слобожанском направлении.

27 мая 2022 года на Слобожанском направлении оккупанты минировали местность на маршрутах возможного выдвижения украинских подразделений.

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