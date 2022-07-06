Тем временем, противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

Украинские защитники отбили штурм и отбросили оккупантов назад в районе долины.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы с вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселая, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепель и Новая Николаевка.

Российские оккупанты дистанционно минировали местность неподалеку Шестаково и Победы.

Как сообщал УНИАН, украинские военные нанесли врагу значительные потери на Краматорском направлении во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли.

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