Эксперт отметил, что Кураховское, Времеевское и Покровское оперативное направление - это на сегодняшний день направление главного удара россиян.

Освобождение в Донецкой области населенного пункта Новый Комар - это лишь первый этап разблокирования Большой Новоселки как логистического хаба для наших подразделений в районе Времеевки, Нескучного. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире Киев24.

"Относительно территорий Новый Комар, Великая Новоселка, то мы выполнили только первую задачу, первый этап разблокирования Великой Новоселки как логистического хаба для войск, расположенных южнее на этом рубеже, где мы пытаемся удержать врага. Мы сам населенный пункт (Новый Комар) отбили, но средства ближнего боя - танки и ПТРК до сих пор имеют доступ к этой трассе. Пользоваться на сегодняшний день этой трассой пока еще невозможно", - прокомментировал Жданов.

По его словам, нужно срезать "выступ" врага в районе Новый Комар.

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"Тогда трасса заработает и наладится логистика к подразделениям ВСУ южнее, что в районе Времеевки, Нескучного и проблема частично снимется", - сказал Жданов.

Он отметил, что Кураховское, Времеевское и Покровское оперативное направление - это на сегодняшний день направление главного удара россиян. Там задействованы 3 группы российских войск - восток, центр и запад. Эксперт добавил:

"Там наибольшая концентрация личного состава, техники и вооружения. Фактически половина, даже большая часть штурмовых и наступательных действий на линии фронта за сутки происходит именно на этих трех направлениях. Времеевское направление по численности наименьшее, и по количеству атакующих действий наименьшее. Но там РФ пытается компенсировать эту нехватку личного состава ударами штурмовой, бомбовоздушной авиации. Это для нас там огромная проблема".

ВСУ освободили село Новый Комар - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 декабря, аналитики проекта DeepState сообщили, что военнослужащие 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские войска из села Новый Комар в Волновахском районе Донецкой области.

Позже спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил эту информацию: "Врага выбили оттуда, и населенный пункт Новый Комар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области, входящий в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны".

2 декабря военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев заявил, что ситуация возле Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области угрожающая, россияне хотят полуокружить населенный пункт, и сейчас уже 2 из 3 дорог к городу враг взял под свой контроль.

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