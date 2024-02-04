Источник, знакомый с этим делом, сообщил, что объявление об отставке Залужного ожидается в течение нескольких дней.

В то время как в Офисе президента Украины до сих пор сомневаются, останется ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем посту, один из людей, которые, вероятно, могли его заменить, дал краткую, но четкую оценку ситуации, с которой сталкиваются солдаты на фронте. Об этом говорится в материале CNN.

Так, по словам командующего Сухопутных войск Александра Сырского, "оперативная обстановка остается напряженной". При этом он не ссылался на сообщение о том, что президент Владимир Зеленский намерен объявить об увольнении Залужного из-за разногласий относительно того, что Украине нужно сделать для победы в войне после провала контрнаступления.

"Нежелание Зеленского поддержать запрос главкома армии Залужного о мобилизации до полумиллиона человек, сделанный в декабре прошлого года, рассматривается как ключевая причина всплеска напряженности между ними", - пишет издание.

СМИ напоминает, что президент сказал Залужному на встрече в прошлый понедельник, что его заменяют.

"Представитель президента опроверг эту информацию, но источник, знакомый с этим делом, сообщил, что объявление ожидается в течение нескольких дней", - говорится в статье.

О том, какие потери повлекли такие беспощадные бои, изданию рассказал Александр, член снайперского взвода, который работает в районе боевых действий.

"Мы в режиме глубокой обороны и сдерживаем врага. И мы, и враги истощены", - сказал он.

В то же время спикер 47-й бригады, которая борется за защиту Авдеевки, Дмитрий Лазуткин был более оптимистичен. В частности, он отметил, что его бригада наносит значительные потери России, которая до сих пор не смогла прорваться и перекрыть украинское материально-техническое обеспечение города.

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