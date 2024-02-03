Эта история так или иначе повлияет на ментальность и настроения внутри Украины, считает Климкин.

Если президент Владимир Зеленский действительно принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то с объяснением не нужно тянуть. Как отметил в интервью LIGA.net Павел Климкин, следует объяснить украинцам и западным союзникам, почему так произошло.

По его мнению, эта история так или иначе повлияет на ментальность и настроения внутри Украины. Хотя он не считает "увольнение" Залужного новостью №1, поскольку это обсуждение "виртуальной реальности".

"Я не хочу спекулировать, но это создает непредсказуемость. Все эта история, даже разговоры об этой истории. Она создает непредсказуемость внутри страны и такую же непредсказуемость для наших партнеров. Непредсказуемость во время войны - это всегда плохая история, – сказал Климкин. - Это решение должно получить объяснение. Объяснение для себя, объяснение для общества, объяснение для наших друзей. Они нам в военном смысле помогают критически. Поэтому я не занимался бы спекуляциями, но эта история непростая".

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Возможная отставка Залужного - актуальное

Напомним, как писал The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, в вероятном расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным самым серьезным разногласием стала просьба генерала мобилизовать больше солдат.

По словам чиновника, окончательная цифра Залужного приближалась к 500 тысячам, но Зеленский отказался от призыва такого количества людей, хотя военные командиры говорят, что необходимость в нем элементарна.

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