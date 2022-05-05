Это связывают со слухами о возможной мобилизации.

В Приднестровье наблюдатели фиксируют увеличение выезда мужчин на подконтрольные Молдове территории.

Об этом в эфире информационного телемарафона 4 мая сообщил посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.

"На бытовом уровне все наблюдатели отмечают, что увеличился выезд мужчин из Приднестровья на подконтрольные территории. Это связывают со слухами о мобилизации", - сказал он.

Шевченко также сообщил, что, в то же время, лидер непризнанной администрации в Тирасполе отмечает, что не намерен объявлять такую мобилизацию.

При этом Шевченко добавил, что "поскольку мы живем во время, когда все меняется, то нужно принять такие наблюдения к сведению и продолжать следить за событиями".

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти взрывы назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Также украинская разведка сообщала, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

По данным ГУР, оккупанты пытаются создавать видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.