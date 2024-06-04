Также за прошедшие сутки было уничтожено немало вражеской техники.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1290 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Таким образом, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 4 июня составляют 512 тыс. 420 человек.

В то же время, по данным Генштаба, за прошедшие сутки было уничтожено немало вражеской техники. В частности:

Видео дня

танков / tanks - 7794 (+15) ед;

боевых бронированных машин / APV - 15020 (+18) ед;

артиллерийских систем / artillery systems - 13345 (+65) ед;

РСЗО / MLRS - 1092 (+2) ед;

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 827 (+3) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 10766 (+27);

автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 18228 (+69) ед;

специальная техника / special equipment - 2211 (+12).

Данные уточняются.

В то же время, командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram отметил, что ночью враг нанес удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", выпущенными с территории оккупированного Крыма.

По его словам, обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине.

"Кроме того, около полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два – уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два – прекратили свое существование самостоятельно", - проинформировал командующий.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, операторы Сил специальных операций (ССО) во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2". Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах.

Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО. Операторы нанесли огневое поражение по российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.

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