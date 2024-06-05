Оккупанты достигают небольших продвижений с помощью значительных потерь.

Российские захватнические войска не оставляют попыток выйти на трассу Угледар-Водяное-Константиновка, сообщают аналитики DeepState.

Они опубликовали в своем Telegram-канале видео отражения бойцами 79 отдельной десантно-штурмовой бригады очередного штурма, который оккупанты проводили к югу от Константиновки. Отмечается, что РФ хочет выйти на трассу с целью дальнейшего продвижения и выхода в тыл подразделений Угледарской группировки Сил обороны.

"Атаки осуществляются по всей линии трассы с целью найти слабые места, но московиты наталкиваются на встречу огнем. Небольшие продвижения, которых со временем все же достигают оккупанты, даются им большими потерями", - говорится в сообщении.

Также аналитики вечером сообщили, что российские оккупанты продвинулись у Роботино, Победы и в Новоалександровке.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее украинский командир рассказал, что сейчас российские оккупационные силы контролируют около 20% Волчанска Харьковской области. Захватчики рассредотачиваются по зданиям и подвалам.

По данным британской разведки, оккупационная армия РФ будет сохранять наступательные темпы в Донецкой области, даже несмотря на то, что несет потери.

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