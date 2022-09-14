Захватчик кичился тем, что едет убивать украинцев и называл это "путешествием".

Украинские воины успешно "денацифицировали" 21-летнего российского оккупанта Бориса Достоевского из Архангельской области.

Об этом сообщает NEXTA Live.

О ликвидации захватчика стало известно 11 сентября. Особыми военными подвигами оккупант не отличился, чего не скажешь о его самоуверенных заявлениях в социальных сетях.

Видео дня

В частности, захватчик хвастался в соцсетях распоряжением об отправке в Украину, а также показывал фотографии из поезда. Достоевский был уверен, что вернется домой через 6 месяцев.

В комментариях друзья спрашивали, действительно ли оккупант подписал контракт. Он подтвердил, пообещав привезти "магнитик из Украины", а также уверял, что вернется и вместе с ними "посмеется над своим приключением". Как отметил один из комментаторов после ликвидации захватчика, его "путешествие" в Украину действительно получилось смешным.

Как сообщал УНИАН, украинские воины ликвидировали еще одного топ-офицера РФ - подполковника Павла Кривова. Расплата настигла захватчика под Изюмом.

С момента полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины ликвидировали 53 650 российских оккупантов. За минувшие сутки статистика увеличилась на 350 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: