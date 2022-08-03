Глава Северодонецкой РВА добавил, что на Бахмутском направлении враг предпринимает попытки штурма.

Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко доложил о ситуации на Луганщине.

Он дал комментарий для "Эспрессо".

"Краешек Луганщины держится - это направление Белогоровка, Серебрянка, Верхнекаменка, Верхнекаменское, но ситуация очень горячая. Это поле боевых действий и уже эвакуация людей невозможна. Россияне наступают на позиции ВСУ", - сказал Власенко.

Также глава Северодонецкой РВА добавил, что на Бахмутском направлении враг предпринимает попытки штурма.

"Горячими точками являются Соледар, Северск, Бахмут. Россияне уменьшают активности по работе артиллерии, но мощно используют авиацию, наносят ракетные удары, пытаются штурмовать. Большие разрушения испытывают Бахмут и Славянск, как это происходило в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Рубежном", - подчеркнул он.

Ранее была информация, что в оккупированном Северодонецке начали падать многоэтажки.

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