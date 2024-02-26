Пока украинцам не хватает боеприпасов - противники пытаются давить, подчеркнул эксперт.

Российские войска хотят воспользоваться ситуацией и захватить еще несколько населенных пунктов неподалеку Авдеевки.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона. "Они понесли большие потери в Авдеевке и по логике они должны были взять оперативную паузу для восстановления боеспособности. Но они ее не взяли, потому что они пользуются моментом, когда могут позволить себе наступательные действия с меньшим сопротивлением с нашей стороны по использованию артиллерийских компонентов. Пока нам не хватает боеприпасов - они пытаются давить", - сказал эксперт.

Он также добавил, что РФ планирует создать в этом районе буферную зону, которая будет проходить через населенные пункты Степное, Бердичи, Орловка и Тоненькое. "Только после этого они остановятся, и начнется перегруппировка войск, восстановление боеспособности. Они возле Авдеевки сейчас сделают то, чего не сделали возле Бахмута. Поскольку потом они начали возле Бахмута терять, особенно в южном секторе. Это Клещиевка, это Андреевка. Они уже обучены и пытаются себя обеспечить этим буфером, чтобы можно было не только закрепиться в Авдеевке, но и начать процесс восстановления боеспособности. Тогда и будет оперативная пауза", - пояснил эксперт.

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Он также сказал, как РФ смогла сломать украинскую линию обороны в районе Авдеевки. По его словам, Россия в этом районе сконцентрировала от 60 до 80 тысяч личного состава с большим количеством техники. Кроме того, у них там была полная доминация в артиллерии и авиации.

"Это не секрет, что любая линия обороны при соответствующих факторах вскрывается. Они не могут стоять до бесконечности. У нас ресурса эффективно противостоять россиянам сейчас критически мало. Это артиллерия и ограниченные возможности противодействия их авиации. Поэтому они этим и пользуются. Я не буду говорить об укреплениях, которые там есть, о рубежах, которые там есть. Но если не хватает боекомплекта пропорционально, то удерживать в обороне даже такие укрепления - очень трудно и почти невозможно", - отметил Коваленко.

Война в Украине продолжается - новости, которые стоит прочитать

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что украинские военные отошли от села Ласточкино Донецкой области. Населенный пункт расположен в 6 километрах от Авдеевки.

Как сообщил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, украинские войска отошли от населенного пункта, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка-Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника.

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