Россияне не могут использовать тяжелую технику, а в бою с пехотой ВСУ несут большие потери.

В районе Бахмута украинские военные выжимают россиян из Клещиевки. Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что сейчас более половины населенного пункта уже под контролем Сил обороны.

В эфире "Эспрессо" он рассказал, что вражеские войска контролируют лишь окрестности села и постоянно пытаются отступать.

"Более половины населенного пункта контролируется украинскими силами. Осталось, пожалуй, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг, но ему это очень плохо удается. По всей линии Клещиевка — Андреевка — Курдюмовка враг несет ежедневно огромные потери в личном составе, и вынужден откатываться назад просто на пути, создавая себе новые позиции, на которых пытается закрепиться", — рассказал заместитель командира 3-й ОШБр.

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По словам военного, на этом участке фронта преимущество на стороне Сил обороны.

"Россияне не вывозят нашу пехоту. Да, у них есть преимущество в артиллерии, авиации даже по беспилотникам в каком-то плане. Но когда сталкиваются в ближнем бою с нашей пехотой, то они этого боя не вывозят и всегда вынуждены отступать с потерями. Иногда они пытаются драться и держаться, но почти всегда это заканчивается одинаково: погибшие, пленные и отступление", — добавил Жорин.

Кроме того, на этом участке фронта у россиян возникла еще одна проблема - они не могут использовать тяжелую технику.

"Мы создали такие условия для врага, что за последнее время они почти не имеют возможности пользоваться своей техникой. То есть танки, БМП, все что у них было, особенно у десантников, почти вся эта техника уже уничтожена. Я думаю, в ближайшее время им придется вообще уже перейти за железнодорожную дорогу. Потому, что дела у них действительно очень сложные", — спрогнозировал майор ВСУ.

Война в Украине - ситуация в районе Бахмута

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

По состоянию на 4 сентября защитники Украины на Бахмутском направлении за время контрнаступления освободили около 47 квадратных километров. Российские оккупанты безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции.

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