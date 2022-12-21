Кремль пытался "скормить" россиянам очередную ложь.

Российский правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высмеяли президента РФ Путина. Кровавый диктатор пытался впечатлить россиян "героическим визитом" якобы на передовую. Однако это, как и многие другие заявления Кремля, оказалось фейком.

В эфире "Фейгин Live" правозащитник отметил, что Кремль не перестает удивлять. В РФ пытаются "кормить" людей ложью и никак не могут понять, почему же некоторые граждане отказываются верить во все фейки.

"Они не дадут нам в себе разочароваться, не дадут. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил российской газете, что Путин был в зоне "СВО" и общался там с командующими войсками. Не то, что ваш Зеленский. Ранее сообщалось, что Владимир Путин побывал в объединенном штабе войск, мы обсуждали, что это подвал Генштаба... Все, он побывал на передовой, зачем вы задаете эти глупые ничтожные вопросы, не ваше собачье дело, где это зона "СВО", разговор закончен", - насмехается над диктатором Фейгин.

Арестович также посмеялся над Путиным. Он отметил, что такое заявление могло быть попыткой погасить недовольство внутри РФ. Также Арестович пошутил о том, что зона так называемой "СВО" - понятие очень растяжимое:

"Лишний раз подтверждается о том, что такие движения никогда не случайны. Отвечают нам на раздражители, которые показали фокус-группы, понятно... Напоминаю, что Крым это тоже "СВО", и близлежащие районы - Ростовская и Белгородская области - тоже "СВО". А уж какое "СВО" в отдельном ситуационном центре Министерства обороны РФ - там сплошное "СВО". Потому что "специальная военная операция", она же раскинулась широко".

Арестович пошутил, что Путин мог бы посетить "зону СВО" во Владивостоке. Однако есть еще один важный момент. По словам советника ОП, диктатор на самом деле не встречался с командующими.

"Но есть один промах, неприятный для Пескова, наверное даже для самого Владимира Владимировича. В зоне "СВО" тогда командующие войсками городов, с которыми тот якобы встречался, отсутствовали. И нам это доподлинно известно. А где же они были? А были они как раз в этом Министерстве обороны, куда их вызвали, где они докладывали", - рассказал Арестович.

Фейгин отметил, что в РФ практически все является фейковым. Путина часто ловят на том, что он проводит встречи не с реальными людьми, а с работниками спецслужб или специально обученными актерами.

"Российская действительность, увы, устроена так, что в Кремле можно посадить на трон покрашенный столб", - добавил Арестович.

Поезка Путина якобы на передовую

Как сообщал УНИАН, в России заявили о поездке Путина на передовую. Однако журналисты быстро уличили Кремль во лжи. "Визит Путина на фронт" проходил в российском Ростове-на-Дону.

Примечательно, что такое заявление Кремль сделал после того как президент Украины побывал в Бахмуте. Зеленский посетил город, где ведутся ожесточенные бои. В Бахмуте он встретился и пообщался с военными. Президент также вручил награды защитникам.

Вас также могут заинтересовать новости: