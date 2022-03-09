Нет такого уголка на планете, где бы не знали, с каким героизмом украинский народ защищает свою землю, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину.

Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале президента.

"Масштаб угрозы государству - максимальный. Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Но и масштаб нашего ответа - максимальный", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что для Украины и России "максимальный" - это два разных слова.

"У них - только техника, по максимуму. У нас - к технике еще народ, на высоте. У них - только приказы: наступать, убивать, издеваться. А у нас - еще реальное желание миллионов украинцев одержать победу, защититься, очистить свое государство", - отметил президент.

Он также добавил, что "нет такого уголка на Земле, где бы не знали, с каким героизмом украинский народ защищает нашу прекрасную землю".

Напомним, войска Российской Федерации рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, бомбы противника не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

8 марта CNN со ссылкой на данные разведки писал, что РФ уже потеряла от 8 до 10% военной техники, которая была стянута для вторжения в украинское государство.

Вас также могут заинтересовать новости: