Россияне несут потери, но продолжают терроризировать мирное население и пути гражданского судоходства в Черном море.

Сегодня утром российская армия вновь нанесла удар по правобережью Херсонщины. По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разборам завалов привлекли 12 специалистов.

"Во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается. А из-за обстрела центра Херсона пострадал 36-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями спины и туловища в состоянии средней тяжести", - рассказал чиновник в Telegram.

Уточняется, что ранение мужчина получил в результате обстрела Днепровского района вблизи одного из учебных заведений.

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В Силах обороне юга Украины констатируют, что оперативная обстановка в этой зоне напряженная. В течение суток (с 7.00 до 7.00) захватчики нанесли 6 авиационных ударов с применением 26 управляемых авиабомб по населенным пунктам Бериславского района: Ивановка, Тягинка и Львове. В результате ударов погиб гражданский, повреждены дом, здания кафе и детского сада.

За сутки учтено 8 ударов FPV-дронами по населенным пунктам правобережья Херсонщины. В результате ударов ранен милиционер, поврежден дом, 18 осколочных боеприпасов сброшены с БпЛА других модификаций.

В Силах обороны напомнили, что за прошлые сутки россияне совершили 115 артиллерийских обстрелов с использованием более 550 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов Херсон, Кизомис, Станислав. В результате обстрела ранены гражданские, повреждены две многоэтажки, пять частных домов и линии электропередач.

В Черном море сейчас находятся 4 боевых корабля российского флота, среди них - подводный ракетоноситель, снаряжение которого - до 4 крылатых ракет типа "Калибр". Еще один российский корабль дежурит в акватории Азовского моря.

"Россияне продолжают терроризировать пути гражданского судоходства в Черном море путем сброса управляемых авиабомб, донных мин или других взрывоопасных предметов", - отмечают в Силах обороны.

В то же время украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали на юге 30 оккупантов. Уничтожили 7 орудий, станцию радиоэлектронной борьбы "Ртуть-Б", FPV-дрон, 6 единиц автобронетехники и 3 наблюдательных пункта врага.

Последняя ситуация на юге

Напомним, за прошедшие сутки на правобережье Херсонщины из-за обстрелов россиян погиб человек, еще двое пострадали, среди них - правоохранитель. Сообщалось, что оккупанты выпустили по Херсонщине полтысячи снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

Российская армия попала в жилые кварталы, медицинский и учебный заведения, Дом культуры, почту. А в Николаевской области дрон оккупантов попал в объект инфраструктуры.

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