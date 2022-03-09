Враг сбросил бомбы на жилые дома в мирной Песковке / фото НПУ
Вечером 8 марта российские оккупанты сбросили бомбы на жилые дома мирного населенного пункта Песковка (Бучанский район Киевской области)
Как сообщает Нацполиция, в российская авиация нанесла удар по поселку около 21.30 8 марта.
"Враг сбросил бомбы на жилые дома мирного населенного пункта", - сообщили правоохранители.
В результате авиаудара погибла 20-летняя девушка, два человека ранены, уничтожены 9 жилых домов.
Враг сбросил бомбы на Песковку / фото НПУ
Враг сбросил бомбы на Песковку / фото НПУ
Как сообщал УНИАН, 9 марта должен был функционировать "зеленый коридор" – Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев. Эвакуация из Бучи и Гостомеля была сорвана.