По состоянию на 7:00 29 мая обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Российские наемники в течение 28 мая 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов пулевое ранение получил один украинский военный.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Вблизи Авдеевки враг обстреливал позиции Вооруженных сил из минометов 82-го калибра, а у Водяного – из гранатометов различных систем.

В районе Гранитного боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. В этом же направлении по военным сбросили на БПЛА два выстрела ВОГ-17.

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Неподалеку Причепиловки российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а возле Павлополя – из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", – говорится в утренней сводке штаба.

Также штаб зафиксировал ведение огня оккупантами по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", – утверждают в штабе.

По состоянию на 7:00 29 мая обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: Яна Ставская