"Российские прихвостни" фотографировали военные объекты и инфраструктуру данного пункта пропуска.

Возле пункта пропуска "Кучурган" (Одесская область) схватили двух российских диверсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины Facebook.

"Только военнослужащие Госпогранслужбы задержали двух российских диверсантов на направлении Приднестровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "российские прихвостни" фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган".

"Их схватили охранники границы. Во время задержания диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, нашли спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие об их диверсионной деятельности. При себе российские пособники имели паспорта непризнанной "ПМР", преступники переданы полиции", - рассказали в ГПСУ.

Также отмечается, что "обычные люди, которые находились рядом, не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети".

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