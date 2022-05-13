Использование авиабазы россиянами является важным, "учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсоном, Мариуполем и частями поддерживаемого Россией региона Донбасса".

Спутниковые снимки демонстрируют то, что российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь.

Об этом пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании BlackSky.

На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно по меньшей мере семь вертолетов. На спутниковом снимке, сделанном 7 мая в 6: 02, виден лишь один вертолет.

Издание отмечает, что использование авиабазы россиянами является важным, "учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсоном, Мариуполем и частями поддерживаемого Россией региона Донбасса".

Издание пишет, что хотя авиабаза находится в глубоком тылу оккупированной Россией территории, это не означает, что самолеты там находятся в безопасности.

В конце марта украинские силы успешно нанесли удар по этому аэропорту, уничтожив несколько российских военных вертолетов.

Вследствие этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени покинуть аэропорт как базу для своих самолетов.

Ранее в Сети появились новые спутниковые снимки, на которых видны усиление российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

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