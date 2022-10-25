Пожару предшествовал взрыв.

Вечером в понедельник, 24 октября, в оккупированной Катериновке (Юбилейном) Луганской области случился крупный пожар.

Об этом сообщают местные паблики.

По словам очевидцев, загорелась местная шахта. Пожару предшествовал взрыв.

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По уточненными данным офицера Армии обороны Израиля, военного аналитика Игаля Левина, пожар случился на шахте Луганская №1, которая не работает с 2014 года.

"Бавовна" в оккупированной части Луганской области

С 2014 года россияне превратили ОРДЛО в сплошную военную базу, размещая оружие и боеприпасы даже на территории местных заводов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные регулярно бьют по скоплению сил и техники врага в Луганской области, подрывая тыл противника и боеспособность российских войск на востоке страны.

Удары наносятся также по коллаборантам и оккупационным органам "власти" региона.

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