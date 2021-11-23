Эксперты должны помочь определить, что именно нужно Украине для развития этих сфер обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что воздушное и водное пространство страны с точки зрения защиты сегодня "критически недоразвитые".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", к которому присоединился по видеосвязи.

Отвечая на вопрос о защите воздушного пространства, Резников отметил: "Небо и вода, скажем так, - это два направления, которые критически у нас сегодня недоразвиты с точки зрения защиты. Поэтому я вел переговоры с обеими моими визави (министрами обороны США и Великобритании - УНИАН) о поддержке".

Чиновник напомнил, что с Великобританией недавно было подписано рамочное соглашение.

Читайте такжеВторжение России в Украину: разведка США описала вероятный сценарий действий Москвы - Bloomberg"Сейчас оно будет наполняться четырьмя контрактами. В том числе, это касается ракетной программы и... военно-морских баз", - сказал он.

В отношении противовоздушной обороны, добавил Резников, "мы проговаривали о том, что нам помогут эксперты по реальной оценке, что именно и какого характера нам с вами нужно, для того, чтобы мы развивали это как собственными силами, а в том числе, и благодаря партнерам".

Украинско-британское рамочное соглашение

12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз.

Украина должна получить от Великобритании кредит в 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие ВМС.

Автор: Таня Поляковская