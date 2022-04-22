Отмечается, что доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории очень сложно.

Сегодня, 21 апреля, в Донецкой области было оккупировано 42 населенных пункта.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник заместителя главы Офиса президента Елена Симоненко.

"За сегодня добавилось 42 населенных пункта, которые попали под оккупацию за счет Донецкой области. Все мы понимаем, что в этих населенных пунктах дальше будет очень трудно доставлять провизию, еду, средства гигиены и тому подобное. Там происходят жесткие военные действия", - сказала она.

Симоненко рассказала, что доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории сложно.

"Доставлять помощь очень трудно. Удается обеспечивать оккупированные регионы едой очень по-разному. Для Херсона это буквально несколько автомобилей, которые раздают еду по городу, чтобы об этом никто не знал. Если это Запорожская область, когда открываются гуманитарные коридоры, иногда возникают вопросы, когда написано на пакете "добрый день, мы из Украины" возникают ситуации, когда рашисти начинают стрелять в людей, которые везут эти пакеты. Если о Сумской области, то в некоторых населенных пунктах проблема добраться", - рассказала она.

Также Симоненко сообщила, что Луганская область получила сегодня около 200 тонн гуманитарной помощи через железную дорогу Донецкой области. "Это продуктовые наборы, которые передало нам британское посольство. Ситуация разная, но власть делает все, чтобы довезти людям еду", - отметила она.

По словам Симоненко, по всей Украине в оккупации находятся более 3,5 тыс. населенных пунктов - это 30% территорий, где происходят военные действия. "Всего таких населенных пунктов, где идут боевые действия, в Украине 11 тыс. 550", - сообщила она.

Напомним, по данным ОП, на востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе, но и в Харькове.

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