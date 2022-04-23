Сергей Шойгу фактически признался, что российское продвижение происходит не так, как рассчитывали в РФ.

Британская военная разведка прокомментировала заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что "внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства".

Там считают, что эти слова Шойгу – неявное признание, что российское продвижение происходит не так, как рассчитывали. Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию "тактики, техник и процедур", а затем на внедрение их в оперативную практику уйдет время.

В разведке уверены, что особенно это касается маневренной сухопутной войны. "А пока "новые способы" не внедрили, российская армия будет полагаться на старые – и прежде всего на артиллерию. Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в разведке считают, что министра обороны РФ Сергея Шойгу, который выступал за полномасштабное военное вторжение в Украину, за провал войны, вероятно, ждет трибунал в России.

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