Эксперт оценил возможности других стран обеспечивать Россию оружием.

Ни одна из стран не сможет обеспечить Россию объемом вооружения, необходимым для беспрерывного ведения активных боевых действий в Украине.

Уверенность в этом выразил военный эксперт Олег Жданов, прогнозируя, что военных действий до бесконечности не будет: "Это нам не грозит на сегодняшний день".

"Иран не обладает такой военной мощью для того, чтобы обеспечить РФ необходимыми вооружением и техникой… Слишком масштабная война для Ирана. Северная Корея через третьи страны пытается поставить вооружение РФ. Но у них у самих все считано. Если вы посмотрите кадры парада в Северной Корее, у них даже используются сельскохозяйственная техника. Трактора, которые должны обрабатывать рисовые поля, используют в качестве тягачей для систем артиллерии. Там нечего раздавать", – заявил эксперт.

Не сможет поставлять вооружение России и Сирия, добавил Жданов:

"Кто еще может дать? Сирия? Сирия сама сидит на голодном пайке и воюет только за счет поставок российского вооружения".

Дефицит вооружения в России: что сообщалось

На днях представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия не может себе позволить постоянных массированных ударов по Украине.

Журналисты выяснили, что РФ столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она годами полагалась при производстве оружия, и отчаянно пытается его восполнить.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что дефицит ракетного вооружения вносит все больше негативных корректив в боеспособность российской армии.