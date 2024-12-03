Зеленский рассказал о ситуации на Запорожском направлении / коллаж УНИАН

ВСУ достигли хороших оборонительных результатов на Запорожском направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам главы государства, они обсудили общую ситуацию на фронте и защиту украинских позиций. "Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении", - заявил Зеленский.

Кроме того, они обсудили действия подразделений ВСУ в районах проведения Курской операции.

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"Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории. Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий и заместитель главкома Олег Апостол. Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это будет прямо влиять на повышение боеспособности ВСУ", - констатировал президент.

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1 декабря командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии  Алексей Хильченко заявил, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении. Он отметил, что российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

По его словам, враг пытается незаметно перемещать силы и средства. Однако украинская разведка все равно обнаруживает эти перемещения, что  позволяет определить, куда и какие подразделения перебрасывают. По его словам, на основе этой обобщенной информации ожидаются активные действия в Запорожской области.

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