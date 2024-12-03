Президент обсудил ситуацию на фронте с Сырским.

ВСУ достигли хороших оборонительных результатов на Запорожском направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам главы государства, они обсудили общую ситуацию на фронте и защиту украинских позиций. "Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении", - заявил Зеленский.

Кроме того, они обсудили действия подразделений ВСУ в районах проведения Курской операции.

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"Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории. Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий и заместитель главкома Олег Апостол. Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это будет прямо влиять на повышение боеспособности ВСУ", - констатировал президент.

Война в Украине: новости

1 декабря командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Алексей Хильченко заявил, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении. Он отметил, что российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

По его словам, враг пытается незаметно перемещать силы и средства. Однако украинская разведка все равно обнаруживает эти перемещения, что позволяет определить, куда и какие подразделения перебрасывают. По его словам, на основе этой обобщенной информации ожидаются активные действия в Запорожской области.

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