По словам президента, пять человек удалось спасти из-под завалов дома.

Президент Владимир Зеленский сообщил о десяти погибших в результате российского удара "шахедом" по жилому дому в Одессе.

"Спасательная операция на месте попадания российского "шахеда" продолжается. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики, всего привлечено 215 человек. Благодарен каждому волонтеру, который помогает. На данный момент известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети - военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди. Мои соболезнования всем родным, близким", - сказал президент.

Он также добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Пятерых человек удалось спасти.

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"Известно, что под завалами еще могут находиться дети. Работы по поиску будут продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех, кто был в доме. Спасибо всем, кто участвует в спасательной операции, кто поддерживает людей, помогает раненым. И я благодарю каждому и каждой, кто уничтожает оккупантов, российскую технику и логистику", - заявил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что Украина отвечает на российский террор, нанося оккупантам потери на фронте: "Мир должен реагировать на каждое проявление российского зла и давать отпор действиям России. Каждый проигнорированный миром российский террористический акт позволяет и дальше убивать. Мы должны победить в этой войне. Только украинская сила сможет обеспечить украинцам нормальную жизнь".

Российский удар по жилому дому в Одессе: что известно

Российские войска задействовали 8 беспилотников типа "шахед" по Одессе в ночь на 2 марта. Семь из них были уничтожены, один попал в 9-этажный дом. В результате удара один из подъездов почти полностью разрушен.

Генеральный прокурор Андрей Костин утром в Одессе заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. На 3 марта из-за трагедии в Одесской области объявлен траур.

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