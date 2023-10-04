Президент акцентировал, что Украина должна победить.

Президент Украине Владимир Зеленский обратился к российской оппозиции. Глава государства призвал недовольных путинским режимом россиян "сделать что-нибудь конкретное".

"Очень сложно посылать сообщения в Российскую Федерацию, создается впечатление, что люди, живущие в России, ничего не хотят слышать. Мы должны были видеть людей на улицах за последние 30 лет, потому что лидер России - это человек, который мог бы измениться. Но людям, которые находятся в оппозиции к тирании Путина, я могу только сказать, чтобы они продолжали двигаться вперед, другого выхода нет", - заявил Зеленский в интервью Sky TG24.

По его словам, Украина должна победить, Европа обязана ее в этом поддержать, а в России люди должны "сделать что-то конкретное, чтобы изменить ситуацию в стране".

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Зеленский о контрнаступлении - заявление

Как писал УНИАН, Зеленский озвучил сложности контрнаступления ВСУ. По его словам, для украинского наступления не хватает боеприпасов и средств ПВО.

"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы дать отпор врагу. Трудности в том, что есть минные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. ПВО важна не только для контрнаступления, но и для защиты населения", - заявил он.

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