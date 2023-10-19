В частности, на Бахмутском направлении украинские военнослужащие отбили атаки противника в районе Клещиевки.

Вооруженные силы Украины отбили десятки атак врага на нескольких направлениях. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток произошло более 70 боевых столкновений.

На Купянском направлении ВСУ отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе надежды Луганской области.

На этом направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Подолов и Песчаного Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

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На Лиманском направлении Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов спорное, выемка и веселое Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещиевка и Курдюмовка Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Авдеевки, Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области, где Силами обороны было отбито более 10 атак врага.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области", - сообщили в Генштабе и добавили, что под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Павловки Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Работиного и Новоданиловки Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, а на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Берислава и Веселого Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

Война в Украине - актуальное

Ранее начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заметил, что российские оккупационные войска пытаются максимально улучшить свои позиции и стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении, поскольку на востоке Украины начинается сезон дождей.

По его словам, на этом направлении очень интенсивно продолжаются, в частности артиллерийские дуэли. В то же время по позициям ВСУ враг активно применяет не только артиллерию, но и минометы.

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