Французский лидер убежден, что гарантии безопасности Украине будут давать именно страны Европы.

Несмотря на обещания Дональда Трампа закончить войну в Украине за один день, "быстрого и легкого" решения здесь не будет. Как пишет Le Monde, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с дипломатическим корпусом страны.

Так, он предостерег Запад от того, чтобы искать "компромисс" из-за "усталости" от конфликта. По его оценкам, это подорвет авторитет Запада.

"Новый американский президент сам знает, что у Соединенных Штатов нет шансов что-то выиграть, если Украина проиграет. Капитуляция Украины не может быть полезной для европейцев и американцев", - сказал французский лидер.

Видео дня

Президент Франции также подчеркнул, что украинцам придется "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", поскольку "только они могут привести их" к урегулированию конфликта, вызванного российским вторжением в 2022 году.

По мнению Макрона, США должны помочь "изменить характер ситуации", чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров. Вместе с тем французский лидер считает, что будущие гарантии безопасности для Украины будут ответственностью в первую очередь Европы.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский допустил сценарий вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Но такой сценарий будет возможным лишь при ряде условий.

Также мы приводили мнение немецкого депутата Михаэля Рота, который не верит в скорое введение перемирия в Украине. По его мнению, Путин или просто проигнорирует соответствующие предложения, или будет тянуть время на переговорах, усиливая давление на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: