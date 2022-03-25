Российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но ведут разведку.

Зенитные ракетные войска уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов, четыре крылатые ракеты и один БпЛА.

Об этом сообщает в Facebook служба связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но зато наращивают присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

В сообщении отмечается, что один БпЛА оперативно-тактического уровня в настоящее время поражен зенитными ракетами, а также зенитные ракетные войска воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 на Харьковщине и четыре крылатые ракеты.

Отмечается, что авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплению войск рашистов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 23 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: