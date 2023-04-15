Украинские защитники ликвидировали 12 оккупантов.

Жестокие бои продолжаются на Лимано-Купянском направлении. Украинские военные уничтожили еще один новейший российский танк - Т-90 "Прорыв" и отправили на "концерт Кобзона" 12 оккупантов.

"За минувшие сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции по реактивной и ствольной артиллерии", - сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что в ходе боев 12 российских оккупантов убили, а еще 44 получили ранения. Кроме того, украинские защитники уничтожили танк Т-90, российские БМП-1, которые были сняты с вооружения, а также артиллерийский тягач.

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Ситуация на фронте по состоянию на 15 апреля - что известно

За прошедшие сутки, 14 апреля, бойцы ВСУ отбили 56 атак врага на линии фронта. Основные наступательные усилия оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Общие боевые потери Россйской Федерации в Украине с 24 февраля 2022 года составили 181 550 солдат армии РФ.

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