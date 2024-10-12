Уничтожены оккупанты из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которые особенно любят хвастаться своими "подвигами", говорят в ДШВ.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. Военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады уничтожили штурмовую группу оккупантов в одном из населенных пунктов Курской области.

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ. Примечательно, что уничтоженные военные были из числа вражеского подразделения, которое известно издевательствами над украинскими пленными.

"Это были уроды из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые особенно любят хвастаться своими "подвигами". А именно: издевательством над пленными, а также расстрелов тех украинских военнослужащих, кто оказавшись в безысходности, сдался в плен", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что во всем мире пленных защищают нормы Женевских конвенций. Однако россиянам "на международное гуманитарное право глубоко наплевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его".

"Но здесь хайпонуть у этих уродов в военной форме не получилось: встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такая же судьба ждет и других военных из этой бригады", – добавили в ДШВ ВСУ.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупационные войска активно пытаются выжигать позиции Сил обороны Украины в Донецкой области. Как рассказал офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега", из-за сухого лета все очень быстро выгорает, и это сказывается.

Между тем The Washington Post пишет, что российская армия стала более эффективной благодаря терминалам Starlink. И украинские солдаты не верят, что Илон Маск действительно ничего не может с этим поделать.

Вас также могут заинтересовать новости: