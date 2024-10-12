Украинские солдаты не верят, что Илон Маск действительно ничего не может с этим поделать.

Эффективность российских войск в Украине заметно выросла с тех пор, как они начали активно использовать спутниковые терминалы Starlink. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что поставки этих терминалов в Россию запрещены в соответствии с американскими санкциями. Однако в России функционирует черный рынок "Старлинков".

Украинские солдаты, с которыми пообщались авторы публикации, раскритиковали лично Илона Маска за то, что его компания делает недостаточно, чтобы заблокировать россиянам использование терминалов Starlink. Они сомневаются, что американский миллиардер действительно имеет желание решить эту проблему из-за того, что он, по их мнению, вероятно имеет благосклонное отношение к России.

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Терминалы Starlink в армии РФ

Как отмечает газета, в начале полномасштабной войны российские войска в основном полагались на радио, чтобы передавать то, что они видят и делают во время сражений. Зато ВСУ полагались на интернет-связь через "Старлинки", и это было значительным преимуществом. Сейчас россияне отзеркаливают Украину, используя Starlink подобным образом, говорят украинские военные.

Офицер 72-й механизированной бригады, которая с 2022 года обороняла район Угледара и недавно была вынуждена отойти, описал использование Россией Starlink как один из важных факторов в дополнение к их численному преимуществу.

По словам украинских военных, сейчас российские войска в наступлении используют "Старлинки" для координации своих штурмов и артиллерийско-бомбовых ударов.

"Раньше россияне не могли контролировать некоторые их движения, маневры, артиллерию, пехоту", - сказал командир взвода беспилотников 93-й механизированной бригады по имени Евгений. По его словам, теперь эта ситуация изменилась.

Где россияне берут терминалы Starlink

Собственный анализ газеты показал, что терминалы Starlink свободно продаются в России по цене в тысячу долларов, что не намного выше их стоимости в других странах. Терминалы привязаны к иностранным телефонным номерам и почтовым ящикам, чтобы избежать блокировки.

Пользователи в чатах "клиентской поддержки" московских магазинов, продающих эти терминалы, говорят, что приобрести и зарегистрировать наборы Starlink за рубежом легко. Большинство добывается в Европе и транспортируется через Объединенные Арабские Эмираты. Один поставщик сообщил, что соединение для устройств, купленных в Европейском Союзе, может быть заблокировано после 90 дней использования; одно из решений - зарегистрироваться с украинскими данными.

Как решить проблему

Как отмечает The Washington Post, компания Starlink может отключать отдельные терминалы на основе их идентификационных номеров, или блокировать целые зоны на поверхности планеты для получения сигнала. Собеседник, знакомый со Starlink, сообщил автору публикации, что компания технически способна определить местонахождение активных терминалов на основе их пингов к спутникам, но может быть трудно распознать пользователя на "переднем крае зоны боя", где украинцы и российские войска действуют очень близко друг к другу.

На запрос журналистов Пентагон и SpaceX заявили, что они борются с проблемой "Старлинков" в армии РФ, но никакой конкретики не предоставили.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, потеря Покровска станет для Украины экономической проблемой. В окрестностях этого города добывается основная часть угля, который потребляет украинская металлургия.

Также мы рассказывали, что удары РФ по Одессе могут спровоцировать войну с НАТО. Россияне пытаются бить по гражданским зерновозам, но есть риск, что какая-то ракета полетит не туда, куда ее запустили.

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