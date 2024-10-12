Поскольку лето было жарким, все вокруг очень быстро выгорает, говорит военный.

Российские оккупационные войска активно пытаются выжигать позиции Сил обороны Украины в Донецкой области. Об этом рассказал офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега" с позывным "Мурик".

В эфире телеканала "Мы - Украина" он отметил, что поскольку лето было жарким, все вокруг очень быстро выгорает. По словам военного, это очень дает о себе знать.

"Если погода изменится на дождливую, не так будут выжигаться [украинские позиции] их ракетами и системами. Поскольку здесь глинистая поверхность, им будет очень трудно передвигаться по местности", – пояснил офицер.

Видео дня

По его словам, в результате изменений погодных условий у Сил обороны будет больше возможностей уничтожить как можно больше оккупантов.

Война в Украине: вы могли это пропустить

В ближайшие дни украинцам должны представить план победы Владимира Зеленского. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, основные акценты плана уже понятны, а глава государства добавит детали.

Тем временем Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщила, что оккупанты могут готовиться к возобновлению наступательных действий на Харьковщине. Утром враг предпринял попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" по направлению Шебекино.

Вас также могут заинтересовать новости: