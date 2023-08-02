Общий залп "Калибров" увеличился до 12.

В Черном море значительно возросло количество крылатых ракет, которые имеют на борту российские корабли, вышедшие на дежурство в акваторию. Захватчики вновь наращивают присутствие ракетоносителей.

"На боевое дежурство последовательно выведены подводный и надводный ракетоносители. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 12 ракет. Уровень ракетной угрозы очень высок", - сообщило оперативное командование "Юг".

Людей просят быть бдительными, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и переходить в укрытие.

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В свою очередь украинские военные предупредили, что Силы обороны начеку, но и последствия боевой работы могут быть опасными. В частности, при сбивании вражеских целей вполне вероятно падение обломков.

Надо отметить, что, по данным ВМС ВСУ, Украине достаточно проблематично обнаруживать в Черном море подводные ракетоносители, которые наносят удары по украинской территории. Всего в акватории Черного моря россияне имеют сейчас три подводные лодки-ракетоносители, на борту каждой - до четырех ракет. Общий залп вражеских ракет может составлять до 52 единиц, которыми оснащены два фрегата, три подводные лодки и, по некоторым данным, три катера.

Ситуация в Черном море по состоянию на утро 2 августа - что известно

В среду, 2 августа, на боевом дежурстве, по состоянию на 11:00, находилось шесть кораблей противника, и среди которых - один носитель "Калибров", общий залп ракет составлял четыре единицы.

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