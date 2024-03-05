По мнению военного эксперта, более длительная война принесет пользу Украине.

Если Украина сможет продержаться в борьбе против российской агрессии до следующей зимы, есть признаки того, что ситуация изменится в пользу Киева. Об этом в своем материале для Defense One пишет профессор-исследователь Военного колледжа Армии США Джон Дени.

По его словам, общепринятое мнение заключается в том, что время на стороне России, поскольку Украина борется против вторжения Москвы.

"Хотя многое остается непонятным, кажется очевидным, что если Конгресс не сможет профинансировать больше военной помощи Украине или если политика США резко изменится после дня инаугурации 2025 года, Киев может быть вынужден просить о мире", - отмечает эксперт.

При этом он считает, что важнейшим свидетельством того, что более длительная война принесет пользу Украине, является тот факт, что оборонная промышленность США медленно, но неуклонно возвращает свою роль "арсенала демократии".

"Например, Соединенные Штаты увеличили производство 155-мм снарядов гораздо быстрее, чем ожидалось, и планируют увеличивать его и в дальнейшем", - утверждает Дени.

В то же время он признает, что Россия продолжает выигрывать от того, что перевела свою экономику на военное положение, чего Запад вряд ли сделает.

"Однако, с точки зрения России, вечная война становится все более неприятной и, возможно, нежизнеспособной. ... В частности, вторая мобилизация является политически сложной даже для Путина, и, вероятно, приведет к еще одному массовому оттоку мужчин призывного возраста из страны", - отмечает аналитик.

Как пишет Дени, Украина "остается в ужасной ситуации".

"Тем не менее, если Украина сможет продержаться 2024 год - и если Соединенные Штаты выполнят свою роль - шансы Киева на окончательную победу могут возрасти, а не уменьшиться", - резюмирует эксперт.

Война в Украине - последние новости

В ГУР обнародовали потери РФ в результате уничтожения корабля "Сергей Котов". По данным разведки, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 - безвозвратных, 6 - санитарных.

При этом 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Также УНИАН сообщал, что армия РФ уменьшила количество авиаударов в разы. При этом, по данным Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления, Силам обороны удается сдержать врага.

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