Оккупанты запустили дроны-камикадзе с юго-восточного направления.

В ночь на 16 августа российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа Shahed-136/131.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. "Пуски "шахедов" осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда)", - говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.

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О последствиях попаданий беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация.

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В 1:20 в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеского удара беспилотниками. В Воздушных силах сообщили, что дроны-камикадзе летят над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области. В 3:00 было сообщение о второй волне атаки дронов, которые тоже летели из акватории Черного моря в Одесскую область.

Также информировали, что большая группа дронов-камикадзе двигалась в направлении Измаила.

Как сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер, основная цель врага– портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате попаданий по одному из портов Дуная разрушены склады и зернохранилища.

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