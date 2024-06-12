Военный с позывным "Айрон" отметил, что на фронте постоянно идет работа над внедрением новых подходов, которые позволяют качественнее воевать.

Командир инженерно-авиационной группы специального назначения "Крылья Омеги" с позывным "Айрон" рассказал, что на фронте был случай, когда атаку российских оккупантов удалось остановить с помощью двух дронов.

На войне "Айрон" с 2022 года, получил ранение под Угледаром и в настоящее время находится на реабилитации. В эфире студии 1+1 он рассказал, что первым принес в свое подразделение FPV-дрон, а теперь учит других, как ими воевать.

"Был случай, когда мы остановили атаку врага двумя дронами. Когда БПЛА еще не были мейнстримом, пехота пошла в атаку без техники - враг заскочил в две воронки - один дрон попал в одну из них, а второй в другой взорвался. Представляете, тогда дроны стоили по $350, то есть за $700 мы остановили атаку и сохранили много жизней наших военных. Математика просто колоссальная", - отметил он.

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"Айрон" отметил, что на фронте постоянно идет работа над внедрением новых подходов, которые позволяют качественнее воевать. По его словам, когда оккупанты арматурой начали "обваривать" свою технику, то это приспособление в народе прозвали "мангалами". Он отметил, что такая защита в некоторых случаях действительно помогала, но на фронте происходит так называемая гонка вооружений. "Айрон" рассказал, что когда враг начал делать такие наварки на технику, то тогда и украинские бойцы начали работать над тем, чтобы определить места куда можно дроном залететь под этот "мангал". "Ты поставил мангал, а я смотрю где могу под него залететь. Залетаю с другой стороны или беру другой боеприпас. Это такая "гонка вооружений"", - рассказал он.

При этом военный добавил, что практичнее и лучше всего защищаться от дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Война в Украине: новости

Россияне пристраивают на свою бронетехнику все более причудливые конструкции для защиты от украинских FPV-дронов. Издание Business Insider отмечает, что на практике это мало помогает и служит скорее для самоуспокоения танкистов.

Издание проанализировало видео, опубликованное 8-м отдельным горно-штурмовым батальоном 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". На нем видно, как беспилотник подлетает к танку, увешанному защитными железными клетками, которые называют "мангалами" или "курятниками". Оператор дрона таки находит уязвимое место и направляет беспилотник именно туда.

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